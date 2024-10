Tifosi Milan: a Firenze trovati coltelli sui pullman. In arrivo nuovi provvedimenti?

Ancora problemi per i tifosi del Milan: nei pullman della trasferta a Firenze trovati dei coltelli: ecco cosa potrebbe succedere

Mentre prosegue l’inchiesta sulle due curve di Milano, e in settimana dovrebbero esserci i primi interrogatori dei giocatori interessati, la cronaca ha registrato un nuovo evento. Lo racconta La Gazzetta dello Sport e riguarda gli ultras del Milan in trasferta a Firenze:

«Domenica notte, durante una perquisizione a fine partita, la Digos ha trovato un piccolo arsenale su due pullman di tifosi provenienti da Milano parcheggiati vicino al Franchi. C’erano una dozzina di coltelli a serramanico, sfollagente e diverse aste rigide alle quali erano attaccate, a mo’ di bandiera, dei drappi neri: per la polizia sono tubi per uso idraulico da utilizzare come oggetti contundenti in eventuali scontri. I tifosi del Diavolo sono stati identificati dalla polizia scientifica: al momento nessuno risulta denunciato, ma è possibile che arrivino dei daspo».