Toljan: «Siamo stati un po’ sfortunati, meriteremmo qualche punto in più»

Jeremy Toljan ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica pomeriggio contro l’Atalanta. Le parole del terzino del Sassuolo riportate da Sassuolonews.net

DE ZERBI – «Il mister è davvero importante per me e penso che per tutti i giocatori sia importante avere un allenatore che si fidi di te e ti aiuti non soltanto durante la partita ma soprattutto in allenamento, quando ti ferma, parla con te e cerca di aiutarti a migliorare. Lui l’ha fatto con me e gliene sono grato».

CAMPIONATO – «Io penso che stiamo giocando bene, rispecchiando la nostra filosofia di gioco in ogni partita ma potremmo avere qualche punto in più. Siamo stati sfortunati in qualche circostanza come i gol subiti alla fine ma in termini di gioco abbiamo fatto bene».