Toloi raggiunge le 300 presenze con l'Atalanta: «Orgoglioso di raggiungere questo traguardo. Il nostro obiettivo è...»

Le parole del capitano dell’Atalanta Rafael Toloi tra la vittoria in Coppa Italia e il raggiungimento delle 300 presenze con la Dea

LE PAROLE – «Sono molto felice di raggiungere questo traguardo importante. Un risultato bellissimo, orgoglioso di raggiungerlo: ho giocato poco in questa stagione, ma nonostante ciò ho aiutato la squadra per vincere questa gara di Coppa Italia. 300 partite con l’Atalanta vuol dire tanto: è da 10 anni che sono qui e voglio che l’Atalanta stia il più in alto possibile. La nostra forza è sempre stata quella del gruppo. Ora testa alla prossima gara».