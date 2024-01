Toldo: «Il calcio di oggi è diverso. I ragazzi devono giocare per passione e meno per l’illusione dei soldi»

Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha rilasciato una lunghissima intervista a Radio Anch’Io Sport su Radio Rai 1

Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha rilasciato una lunghissima intervista a Radio Anch’Io Sport su Radio Rai 1. Le sue dichiarazioni:

PASSIONE – «Il calcio di oggi è molto diverso. L’attaccamento alla squadra era maggiore, i trasferimenti erano meno frequenti. C’era più fedeltà. Ma non cambia l’amore per questo sport, i ragazzi si appassionano sempre. Mi piacerebbe che i ragazzi giocassero più per la passione e meno per l’illusione dei soldi».

PORTIERI – «Falcone rappresenta uno dei portieri più vivaci e interessanti del momento. Se Sinner rappresenta la forza di non mollare mai, lo stesso devono fare i portieri italiani. Falcone è certamente uno dei più futuribili, deve coltivare il sogno di arrivare alla Nazionale».

INTER-FIORENTINA – «L’Inter è una macchina da guerra, quei due là davanti trascinano la squadra e c’è il resto del gruppo che recupera palla e corre. In più prendono pochi gol, tutti gli ingredienti giusti per far stare tranquillo un portiere. Ma ieri Sommer non è stato tranquillo. La Fiorentina mi piace, fa gioco, l’allenatore insegna a giocare a calcio, ovviamente ci sono differenze di investimenti, però credo meriti quella posizione in classifica, la speranza di qualificarsi in Champions c’è».