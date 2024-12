La Juve su Tonali? Ecco la posizione del centrocampista azzurro

Juve, suggestione Tonali per il centrocampo: ecco la posizione del calciatore del Newcastle e della nazionale italiana

Sandro Tonali, ex giocatore del Milan, ha realizzato ieri una doppietta in Coppa di Lega con il suo Newcastle. Come appreso dalla redazione di Milannews24.com il centrocampista è attualmente felicissimo di giocare in Inghilterra e il rientro in Italia non è nei suoi piani.

Smentite, dunque, le voci che lo vorrebbero nuovamente in Serie A con la maglia della Juventus. Sandro rappresenta un idolo per i tifosi dei Magpies: anche ieri, infatti, tutto lo stadio l’ha acclamato a gran voce.