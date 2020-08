Tonali Milan, accordo raggiunto con il Brescia. I dettagli

Tonali Milan: il club rossonero ha raggiunto un accordo con il Brescia per il trasferimento del centrocampista. I dettagli

Il Milan ha raggiunto un accordo con il Brescia per il trasferimento di Sandro Tonali. Come riportato da Sky Sport, in serata è arrivato il sì del presidente Massimo Cellino, che attualmente si trova a Londra.

I rossoneri verseranno nelle casse del club lombardo 10 milioni di euro per il prestito e 20 milioni a fine stagione per il riscatto del centrocampista classe 2000, con tanto di bonus legati a obiettivi personali e di squadra.