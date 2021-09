Torino, agente Brekalo: «Non ha tradito le attese. Vuole restare in granata»

Ismet Dizdarevic, agente di Josip Brekalo, ha parlato dell’esperienza al Torino iniziata dall’esterno croato: le sue dichiarazioni

Ismet Dizdarevic, agente di Josip Brekalo, ha parlato dell’esperienza al Torino iniziata dall’esterno croato. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Ok Calciomercato.

«Siamo tutti molto contenti per lui, ce lo aspettavamo e sapevamo che Brekalo non avrebbe tradito le attese contro il Venezia. Sin da quando ha scelto il Torino era molto motivato e sapeva che con questo modulo avrebbe potuto esprimersi alla grande. Speriamo sia il primo di una lunga serie. Il nostro obiettivo è restare. Tra il Wolfsburg e il Torino ci sarà un contatto nei prossimi mesi per discutere del riscatto. Da quello che ci hanno detto i granata vogliono tenerlo e ci puntano. Dipende quindi dal direttore e dall’accordo fra le due società».