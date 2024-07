Il Torino ha ufficializzato la figura di Alessandro Andreini come nuovo team manager, di seguito il comunicato ufficiale e tutti i dettagli

La notizia era nell’aria e finalmente quest’oggi è arrivata l’ufficialità. Tramite un comunicato ufficiale diramato sui propri portali e profili social, il Torino ha reso nota la scelta di Alessandro Andreini nelle vesti di nuovo team manager. Il nativo di Zagarolo (Lazio), arriva dunque all’ombra della Mole dopo la precedente esperienza lavorativa presso la Spal: dove era impegnato sin dal 2015 e ha già avuto modo di collaborare in simbiosi con il dt Davide Vagnati. Prenderà il posto del predecessore Marco Pellegri (padre dell’attaccante granata). Di seguito la nota integrale con relativa foto e tutti gli opportuni dettagli diffusa dalla società piemontese.

Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Alessandro Andreini è il nuovo Team Manager della prima squadra. 👉 https://t.co/eBhOSpbcGW pic.twitter.com/8g6OsTydSv — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 5, 2024

TORINO – «Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Alessandro Andreini è il nuovo Team Manager della prima squadra

Ex calciatore con esperienze in serie B e una lunga milizia in serie C, Andreini è stato un centravanti da oltre 100 gol in carriera. Ad accompagnarlo, un soprannome da predestinato: il toro. Intrapreso il percorso dirigenziale con cinque stagioni al Varese, dal 2015 è stato Team Manager della SPAL, operando con profitto anche al fianco del direttore sportivo Davide Vagnati che ora ritrova al Toro. Classe 1974, Andreini rileva il ruolo e le mansioni di Marco Pellegri, cui va il saluto e il ringraziamento della Società per l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni.

Tutto il Torino Football Club accoglie Andreini con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!»

Foto: Torino Football Club