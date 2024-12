Torino, Cairo regala Arnautovic a Vanoli? La situazione, c’è un fattore decisivo 

Il calciomercato Torino passa da Marko Arnautovic, ecco la situazione ed un fattore decisivo, le ultime per il colpo di Urbano Cairo e Paolo Vanoli

Il calciomercato del Torino passa tutto o quasi dalla ricerca di un nuovo attaccante. Il club granata rimasto orfano di Duvan Zapata avrà bisogno di una nuova punta da inserire nel proprio scacchiere e – ad ogni costo – il patron Urbano Cairo regalerà al tecnico Paolo Vanoli un bomber da inserire nel proprio scacchiere proprio a gennaio. Ne ha parlato oggi l’edizione odierna di Tuttosport che ha fatto il futuro sulla situazione e la papabile trattativa per Arnautovic dell’Inter.

L’ex Bologna ora in nerazzurro con Simone Inzaghi trova poco spazio in campo ed il club meneghino d’altro lato vorrebbe alleggerire anche solo per sei mesi il proprio monte ingaggi. La punta, ricordiamo, percepisce ben 3,5 milioni a stagione. Lasciandolo partire a gennaio anche gratis – spiega il quotidiano, Beppe Marotta eviterebbe di pagare i 1,750 netti da qui a giugno che al lordo farebbero 3,5. Chiaro però che la scuderia granata dovrà proporgli un contratto fino al 2026 a una cifra considerevole. In attesa di nuove indiscrezioni, la chiosa, il rapporto tra lo stesso Marotta e Cairo (ottimo) potrebbe giocare un ruolo importante.