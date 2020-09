Torino, avanzata nuova offerta al Lione per Andersen: i dettagli

Il Torino avrebbe avanzato una nuova offerta al Lione per il difensore Joachim Andersen secondo quanto riportato da Sky Sport

Il Torino avrebbe avanzato una nuova offerta al Lione per l’acquisto di Joachim Andersen, difensore centrale classe 1996, secondo quanto riportato da Sky Sport.

La società francese chiede una cifra di 25 milioni di euro per il proprio giocatore mentre la dirigenza granata spinge per concludere l’operazione solamente in prestito secco. Il Torino rinuncerebbe in questo modo al diritto di riscatto, previsto inizialmente.