Torino, Bava ricorda il passato: «Settore giovanile sempre importante»

Torino, il d.s. Bava non dimentica il suo passato: «Il settore giovanile mi ha consentito di conoscere l’ambiente professionistico»

Grande entusiasmo per il Torino, nel giorno della presentazione dello staff dirigenziale e di tutte le rose giovanili. Non poteva mancare l’intervento del direttore sportivo Massimo Bava, promosso quest’anno dalle giovanili. Settore che, per lui, rimane fondamentale e non esista ad ammetterlo. «Per me il settore giovanile del Torino è stato straordinario e importante, e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni».

Prosegue: «Mi ha dato la possibilità di conoscere l’ambiente professionistico ad alti livelli, dopo aver fatto per tanti anni la Serie C. Con noi ci sono due nostri prodotti, Bonifazi e Millico. Sono nostri fiori all’occhiello, vederli in Serie A è un orgoglio».

Poi l’incoronazione per il nuovo tecnico della Primavera, Marco Sesia: «Ha lavorato bene nell’Under 17, si meritava il giusto tributo di poter allenare la Primavera e sopratutto quella del Torino, di cui è sfegatato. Nei tre anni precedenti ha sfiorato la finale scudetto, e sopratutto ha sfornato giocatori come Millico».