Torino, Belotti in uscita a parametro zero: Milan e Inter ci pensano

Belotti potrebbe lasciare il Torino a parametro zero. Su di lui anche Milan e Torino

Il “Gallo” Belotti lascerà con ogni probabilità il Torino di Cairo a parametro zero al termine di questa stagione, visto che, salvo clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il proprio contratto.

L’attaccante granata piace a diversi club, come Newcastle, Toronto e Al Hilal ma il ragazzo vorrebbe restare in Italia. Milan e Inter, come riporta l’edizione di Tuttosport, fiutato il colpo.