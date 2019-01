Torino, il bilancio dopo l’andata: ecco cosa ha funzionato e cosa va migliorato

Il bilancio in casa Torino dopo il girone d’andata. I granata di Walter Mazzarri sognano l’Europa. Ecco come sono andate le cose

Il Torino di Walter Mazzarri ha chiuso il girone d’andata con 27 punti, in proiezione fanno 54. Nell’anno solare sono stati 56 i punti conquistati da WM e i suoi ragazzi, frutto di 14 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte. Bilancio superiore di 6 punti rispetto all’annata 2017 quando il bottino finale fu di 50, con 10 vittorie e 20 pareggi. Nel campionato scorso, l’Atalanta ha centrato l’Europa League con 60 punti, il Milan è giunto al sesto posto con 64 mentre l’Inter aveva era andata in Champions con 72, quest’anno potrebbero bastare 58-59 punti per l’Europa.

Nella prima parte di stagione ha funzionato sicuramente la difesa è da Champions con 19 reti incassate, dietro a Juve, Inter e Napoli e N’Koulou è sempre più leader del pacchetto arretrato. Bene anche Belotti che, nonostante i pochi gol, è tornato ad essere trascinatore. In squadra si respira un buon clima, tutti i giocatori sono convinti di poter trasformare nel ritorno alcuni dei tanti pareggi (9) in successi. Cosa non ha funzionato? I grandi colpi estivi, Soriano e Zaza, dovevano contribuire all’innalzamento del tasso tecnico e qualitativo della squadra ma i due non sono riusciti ad integrarsi al meglio tanto che potrebbero addirittura partire a gennaio (sicura la partenza del centrocampista, l’attaccante valuterà il da farsi). L’ex Juve finora ha segnato solo un gol e non ha convinto in coppia con Belotti, intoccabile per WM. Tanti i gol sprecati dai granata: serve maggior cinismo per l’Europa.