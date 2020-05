Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha annunciato che il capitano granata Andrea Belotti non è in vendita

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha ufficialmente blindato il capitano Andrea Belotti, uno dei calciatori considerati sulla lista dei partenti in vista della finestra estiva di calciomercato.

Come riportato da Tuttosport, Cairo ha dichiarato: «Belotti non è in vendita». Ora occorre sedersi al tavolo per chiudere il discorso legato al rinnovo contrattuale dell’attaccante.