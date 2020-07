Torino, Cairo: «La società non è in vendita, lavoriamo per il futuro»

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il futuro della società granata

«Non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita. Stiamo lavorando per il futuro». Il presidente del Torino Urbano Cairo non usa mezzi termini: la società al momento non è vendita.

Il numero uno granata ha sottolineato con fermezza la volontà di non cedere il club e andare avanti: Cairo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha confermato che non ci sarà nessuna trattativa.