Torino, Cairo strizza l’occhio a Via Valentino Mazzola: «Sulla strada per il Filadelfia»

Torino, Cairo strizza l’occhio all’idea di dedicare una via della città a capitan Valentino Mazzola: «E che sia sulla strada per il Filadelfia»

Una giornata per cuori forti, quella di ieri. Una giornata per cuori granata, soprattutto. Perché, in un sabato pomeriggio di fine gennaio, Valentino Mazzola ha fatto ritorno al Filadelfia. Nel nome e nella memoria del capitano del Grande Torino, che proprio ieri avrebbe compiuto 100 anni. Nelle giovanissime fattezze del nipotino del figlio Sandro, 11 anni soltanto. Che, nel teatro che ha reso immortale il bisnonno, è sceso in campo con una maglietta granata e il numero 10 sulla schiena.

Scatenando l’emozione e la commozione di una tribuna gremita. Solleticando la fantasia del presidente granata Urbano Cairo. «Aver celebrato al Filadelfia i 100 anni di Valentino è stato come far rinascere lo stadio una seconda volta. E la cosa bella è che, a 100 anni dalla sua nascita e a 70 purtroppo dalla sua morte, viene ricordato ancora in questo modo. Nonostante tanta gente non lo abbia mai visto giocare, ma ne abbia comunque un ricordo tramandato di padre in figlio, di nonno in nipote. Sarebbe bello che qui a Torino, dove il Comune sta pensando di dedicargli una via, questa conducesse proprio al Filadelfia». Dove capitan Valentino e il Grande Torino hanno scritto pagine destinate a restare scolpite nella storia del calcio.

@DanieleGalosso