Torino Como si avvicina, procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per il match di Serie A, il dato sugli spettatori e il retroscena su Urbano Cairo

Torino Como è il prossimo match in programma offerto dal calendario di Serie A. Venerdì 25 ottobre, più precisamente tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino, la compagine lombarda farà visita a quella piemontese, in occasione della sfida valida per la giornata numero 9 del massimo campionato italiano. Alle ore 20e45, si sfideranno due formazioni alla disperata ricerca di punti, reduci per altro entrambe da un periodo – sportivamente parlando – tutt’altro che positivo.

Se i ragazzi allenati da Cesc Fàbregas vengono dal ko contro il Napoli ed il pareggio interno con il Parma, quelli seguiti da Paolo Vanoli hanno inanellato ben 3 sconfitte in altrettante apparizioni. 4, se si considera anche il ko (con consequenziale eliminazione dalla Coppa Italia) contro l’Empoli. Non a caso Samuele Ricci e compagni sono scivolati dalla vetta della classifica – occupata fino a tre settimane or sono complice un avvio a dir poco strabiliante – sino alla nona posizione. Questo, a solo due lunghezze dai comaschi, attualmente dodicesimi nella graduatoria.

Ciononostante, la cornice di pubblico che accompagnerà Torino Como si prospetta simil a quella delle grandi occasioni. Nella giornata di ieri sono stati raggiunti e superati i 20mila biglietti venduti, ma è assai probabile che il numero possa aumentare nelle ultime 48 ore, magari fino a raggiungere quota 22-23 mila. Non male se si considera il giorno, l’orario e – soprattutto – il già citato trend negativo.

Nel frattempo, proprio in previsione di Torino Como, ieri al Filadelfia si è palesato Urbano Cairo. Dopo un iniziale discorso alla squadra il presidente del club si è soffermato con i singoli: capitan Linetty e mister Vanoli in particolare. Con il dt Vagnati e il braccio destro Moretti al suo fianco l’imprenditore alessandrino ha provato ad allontanare qualche ‘nuvola’ e malumore dal centro sportivo dopo le ultime sconfitte. Confermando per altro la piena fiducia a gruppo e allenatore.

Non solo, Cairo ora si aspetta ora una serie di prestazioni di livello, dalla gara di venerdì naturalmente alla Roma, passando anche per l’imminente derby con la Juventus. Tutto questo, in attesa del calciomercato di gennaio, dove sono già in programma interventi mirati per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore. La parola d’ordine è calma e serenità: prima spazio per Torino Como, poi si penserà al resto.