Primo colpo di calciomercato del Torino di Vanoli che si assicura Devis Vasquez dal Milan, ecco chi è, la formula e quando arriverà in granata

Ormai non ci sono più dubbi: al Torino, evidentemente, va a genio confezionare i colpi di calciomercato in tarda serata. Dopo aver trovato l’intesa per il nuovo allenatore Paolo Vanoli intorno allo scoccare della ventiduesima ora del dì (era il 18 di giugno), al calar del sole della giornata di ieri il club di Urbano Cairo si è assicurato le prestazioni anche di Devis Vasquez. Il portiere, come anticipato da Gianluca Di Marzio, è prossimo a lasciare il Milan per trasferirsi così all’ombra della Mole.

La domanda sorge dunque spontanea: chi è Devis Vásquez? E perchè il Torino ha deciso di puntare su di lui? La risposta è in realtà più semplice di quel che possa sembrare. Per prima cosa è doveroso sottolineare come Vásquez si unirà alla scuderia sabauda nelle vesti di secondo. Il Toro ha di fatti salutato da un paio di giorni l’ormai ex vice-Milinkovic: Luca Gemello. L’estremo difensore occuperà dunque il ruolo prima ricoperto dal classe 2000.

Per quanto concerne l’aspetto biografico del calciatore invece, Devis Vásquez, all’anagrafe ‘Devis Estiven Vásquez Llach’ è come ampiamente intuibile dal nome un atleta colombiano. La carta d’identità segna per lui 26 anni (spegnerà 27 candeline il prossimo maggio). Fisico slanciato, alto 1,95 e con una discreta esperienza alle spalle in giro per il mondo. Viene ingaggiato dal Milan nel gennaio 2023, dopo aver militato nel Guaraní in Paraguay e ancor prima nel Llaneros e nel Patriotas in Colombia. Tra le guglie del Duomo però, Vásquez non trova la fortuna anelata.

Appena due presenze inanellate con la Primavera di Abate, prima del prestito nell’agosto del 2023 in Championship allo Sheffield Wednesday ed una seconda avventura, sempre in prestito, nel gennaio 2024 all’Ascoli. In ambo le occasioni Vásquez ha comunque palesato un discreto potenziale, che non essendo ormai più un giovanissimo però,, il portiere rischia seriamente di non vedere mai esplodere. Chissà dunque se in quel di Torino Vasquez riuscirà a trovare la consacrazione per lungo tempo desiderata e mai davvero ottenuta.

In attesa di carpire maggiori dettagli circa l’operazione – possibile prestito con diritto a cifre ancora sconosciute – quello di Vazquez è a tutti gli effetti il primo colpo del calciomercato Torino targato Vanoli. Il blitz lampo intavolato dai granatata con i meneghini consentirà al colombiano di presentarsi già l’8 luglio alle porte del Filadelfia per dare così il via alle preparazione estiva non i nuovi compagni. Il tutto, in attesa di scoprire il futuro di chi difenderà davvero la porta sabauda. La permanenza dell’attuale ‘proprietario’ dei pali del Torino: Vanja Milinković-Savić, non a caso, è cosa tutt’altro che scontata.