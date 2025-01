Torino, Cairo piazza il doppio colpo: arrivano Elmas e Casadei, ecco i dettagli

Il calciomercato del Torino si accende, doppio colpo in casa granata, ecco i dettagli sull’arrivo di Elmas e Casadei in maglia granata

Il Torino accende quasi improvvisamente il calciomercato. Dopo tre settimane trascorse tra rumors ed indiscrezioni ecco i granata potrebbero – manca solo l’ufficialità ormai – piazzare un doppio (super) colpo. A riportare la notizia ci ha pensato infatti l’esperto di trattative Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo X. Di chi parliamo? Semplice, di Elmas e Casadei.

Per quanto riguarda Eljif Elmas, il Torino starebbe chiudendo un accordo con l’ex giocatore del Napoli ora al Lipsia per un prestito con diritto di riscatto (da capire le cifre). E su Casadei? Secondo il giornalista un accordo verbale è stato raggiunto la scorsa notte fra le parti. Il club di Urbano Cairo starebbe (il condizionale è d’obbligo) aspettando l’autorizzazione per il viaggio e le viste mediche di rito da parte del Chelsea per l’ex Inter. Anche in questo caso si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto. Si attendono novità nelle prossime ore