UFFICIALE – Torino, preso Fares: il comunicato

Il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Fares dalla Lazio: il comunicato del club granata dopo le visite di ieri

Torino arrivato il comunicato ufficiale dell’acquisto di Fares dalla Lazio. L’esterno è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con i granata di Juric.

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Lazio, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Fares. Fares è nato ad Aubervilliers, in Francia, il 15 febbraio 1996. E’ cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bordeaux, del Vicenza e del Verona, formazione quest’ultima con la quale ha esordito in Serie A il 14 dicembre 2014 nella vittoriosa trasferta contro l’Udinese. Dopo 4 stagioni – 3 in Serie A ed una in Serie B – con la maglia degli scaligeri, si è trasferito alla Spal, dove in due anni ha disputato 44 partite mettendo a segno 3 gol. Nella stagione 2020/’21 è approdato alla Lazio: con i biancocelesti ha anche esordito in Champions League, competizione nella quale ha collezionato 6 presenze. Nella stagione 2021/’22, infine, ha vestito la maglia del Genoa dove ha messo a segno anche due reti. Complessivamente, fin qui in Italia ha raccolto 146 presenze, con 6 gol. Per Fares anche 12 presenze con l’Algeria, due delle quali collezionate nella Coppa d’Africa 2019, vinta proprio dalle nazionale nordafricana. Tutto il Torino Football Club accoglie Fares con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro».