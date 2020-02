Torino, Freddi Greco convocato in Under 19 per il test contro la Svizzera

Torino, il giovane Freddi Greco convocato nell’Italia Under 19 per l’amichevole contro la Svizzera di mercoledì prossimo

Ancora una convocazione in Nazionale per Jean Freddi Greco, perno dell’Italia Under 19 di Andrea Bollini. Il commissario tecnico azzurro, infatti, ha nuovamente selezionato il centrocampista classe 2001 in forza alla Primavera del Torino di Marco Sesia.

L’ex Roma, dunque, prenderà parte all’amichevole contro la Svizzera prevista per mercoledì 12 febbraio. L’appuntamento è fissato per le ore 14 a Lecco.