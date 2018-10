Mazzarri recrimina: «Gli arbitri ci calpestano, ci mancano tre punti!»

Walter Mazzarri furibondo al termine di Torino-Frosinone per la conduzione arbitrale: ecco le sue parole a Sky Sport

Il gol convalidato a Edoardo Goldaniga ha fatto infuriare il Torino, Walter Mazzarri imbestialito ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Frosinone: «Sono stanco di perdere punti, gli arbitri influiscono sul risultato e oggi ci stavano riprovando. Noi abbiamo i nostri difetti, non chiudiamo le partite, ma su Sirigu c’era fallo: sta prendendo il pallone e gli viene impedita la giocata». Il mister granata poi aggiunge: «Con il Napoli nessuno ha detto che Koulibaly andava espulso: era già ammonito e ha buttato via il pallone, poi gli episodi di Udine e contro la Roma».

Continua il tecnico: «Sull’1-0 abbiamo dato forza al Frosinone, una squadra che lotta per la salvezza: ero incavolato nero nell’intervallo nonostante fossimo in giudizio. Fra primo e secondo tempo li ho rimproverati e abbiamo subito trovato il 2-0. Stiamo crescendo in base a certi parametri e credo che sia una buona crescita». Conclude Walter Mazzarri: «Mi dà fastidio che ci manchino tre punti che nessuno ci ridarà: quando giocheremo male e non meriteremo la vittoria sarò il primo a dirlo, ma voglio che succeda. Quando c’è una predisposizione a vedere le cose anche con un po’ di strafottenza: oggi non riuscivo neanche a parlare con il quarto uomo».