Torino, Frustalupi amaro: «Meritavamo di vincerla, ecco come sta Baselli»

Le parole del vice di Walter Mazzarri, Frustalupi, a fine partita di Cagliari-Torino: le condizioni dell’infortunato Baselli

Il vice-allenatore del Torino, Nicolò Frustalupi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport con un pizzico di amarezza per commentare lo 0-0 finale di Cagliari-Torino: «Nel primo tempo il Cagliari era messo bene, nessuna squadra è riuscita a vincere fin qui in campionato. Loro chiudevano bene tutti gli spazi, abbiamo avuto qualche occasione in cui potevamo fare meglio, però credo che nel secondo tempo quando loro hanno calato l’intensità del pressing il Torino ha dominato la partita e meritava di vincerla».

Prosegue Frustalupi nelle dichiarazioni a fine partita di Cagliari-Torino, uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca ai granata che nella ripresa hanno spinto sull’acceleratore al massimo per poter vincere la partita: «Più attaccanti davanti? C’è bisogno che stiano bene e corrano tutti perché la squadra deve essere sempre equilibrata, nel secondo tempo abbiamo trovato più spazi per via della stanchezza del Cagliari. Lì abbiamo deciso di inserire calciatori di qualità e dediti alla fase offensiva, ma non siamo riusciti a trovare il gol della vittoria. Baselli? Credo che abbia subito una botta, ma vedremo domani meglio le sue condizioni insieme al medico. Chi è entrato oggi ha fatto benissimo, ci è mancato solamente il gol».