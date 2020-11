Torino, Giampaolo sorride: Millico torna ad allenarsi insieme al gruppo

Buone notizie per il Torino e Marco Giampaolo: Vincenzo Millico è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’infortunio

Dopo la vittoria contro il Genoa (la prima sotto la gestione Giampaolo) il Torino ha un altro motivo per sorridere. Si è allenato finalmente con il resto dei compagni Vincenzo Millico. Il report del club granata.

«Dopo la vittoria contro il Genao di ieri sera, allenamento mattutino per il Torino in vista della gara di campionato contro il Crotone, domenica 8 novembre alle ore 15, allo stadio Olimpico Grande Torino. Lavoro defaticante in piscina, riporta la nota ufficiale del club, per i calciatori protagonisti ieri sera a Marassi. Sessione tecnica al Filadelfia per gli altri componenti della rosa, compreso Millico che si è riaggregato ai compagni. Ancora programma personalizzato per Izzo. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica pomeridiana».