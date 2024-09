Torino, Graziani sogna: «EUROPA, l’anno buono per tornarci, Che Adams ha la STOFFA DA TORO»

Le parole di Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino, sul momento dei granata, primi in classifica e che possono puntare all’Europa

Il Torino in vetta alla classifica fa sognare i tifosi e Ciccio Graziani, intervistato da La Stampa, parla dell’ottimo momento dei granata di Vanoli e di dove possono arrivare. Di seguito le sue parole.

IMPRESSIONI – «Che sta lavorando bene e che Vanoli si sta dimostrando valido. Qualcuno mi ha detto che a vederlo allenare e per come si comporta sembra un piccolo Radice».

COSA RISPONDE AL PARAGONE – «Che è una responsabilità molto grande, anche perché gli allenatori sono sempre legati ai risultati e siamo solamente all’inizio del campionato. Però…»

RISCHI – «Bastano due sconfitte per tornare indietro, ma per ora con l’Udinese e l’Empoli è la rivelazione del campionato. Sognare non costa nulla, tante big finora sono attardate. Bisogna approfittarne, proviamoci».

OBIETTIVI – «Certo non traguardi impossibili, ma l’Europa sì. Perché non pensiamo che questo sia l’anno buono per tornarci? Non guardo alla Champions, ma se ripetesse il percorso fatto l’anno scorso dal Bologna…».

SI ASPETTAVA QUESTO INIZIO DOPO IL MERCATO – «Sono rimasto molto deluso dall’addio di Bellanova, poi dallo stupore iniziale è venuta fuori una realtà diversa. Contano i risultati, 3 vittorie e 2 pareggi fanno sperare».

RISCHIO VERTIGINI – «Godiamoci il momento, dopo il Lecce c’era un po’ di delusione. Nel calcio non c’è niente di scontato. Stare in alto aiuta a migliorarsi, ma genera nuove pressioni».

ATTACCO – «Ha tre punte che possono creare sempre fastidio alle difese avversarie, non solo Zapata che continua ad essere il punto di riferimento a 33 anni. E se anche Sanabria ha ripreso a segnare…».

CHE ADAMS – «Attacca a testa bassa e quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto. Ha la stoffa da Toro».

ESAME DI MATURITA‘ – «La squadra può diventare molto più competitiva dell’anno scorso, ma le prossime settimane prevedono esami duri, Lazio e Inter. Si è preparata bene».

COSA GLI HA RISPOSTO CAIRO – «È molto contento dell’andamento dei granata. E spera di vedermi presto».