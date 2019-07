Torino, Iago Falque e le responsabilità della 10: «La volevo. E Mazzarri…»

Torino, Iago Falque non ha paura della maglia numero 10: «La volevo, sarà una responsabilità in più. Mazzarri mi ha detto che…»

La stagione che verrà porterà sulle spalle di Iago Falque un’investitura non indifferente. La maglia numero 10 è adesso sua, segno inconfutabile del leader che è diventato all’interno del Torino. Lo spagnolo inizierà la sua quarta stagione in granata, e finalmente calcherà anche palcoscenici europei. Il peso del numero, non lo spaventa: «So che grandi campioni hanno portato questo numero e ci tenevo ad averlo anch’io, sarà una responsabilità in più», dice a Sky Sport.

Walter Mazzarri costruirà attorno a lui l’anima di questo Toro, e la fiducia non può che essere altissima. Dal punto di vista realizzativo, la sua miglior stagione è stata quella al Genoa nel 2014/15, quando segnò 13 gol. Migliorare questa cifra non deve essere utopia, e l’appoggio del tecnico c’è tutto: «Mi ha detto che supererò il mio record di gol».