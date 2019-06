Torino, Ichazo in scadenza di contratto: due club su di lui

Ichazo, portiere in scadenza di contratto con il Torino, lascerà il club granata. Su di lui ci sono due club spagnoli

Il portiere granata Ichazo tra pochi giorni rimarrà senza un club. In scadenza di contratto, l’estremo difensore non ha rinnovato con il Torino, e dunque sarà presto svincolato.

Come spiega Gianluca Di Marzio, sul calciatore uruguaiano ci sono due club: Leganes e Valladolid. Le due squadre hanno fatto dei sondaggi per il portiere e al momento sono in pole sugli altri club. L’agente del classe ’92 hanno incontrato anche il Lugano, con il quale però non è stato trovato l’accordo.