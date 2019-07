Torino, il Filadelfia è una bolgia per l’allenamento: rientra Izzo, Zaza incitato

Torino, secondo allenamento a porte aperte dopo quello del ritiro: rientrano Izzo e Belotti. Zaza viene incitato

La grande accoglienza del popolo granata per il primo raduno del Torino, si ripete nell’allenamento a porte aperte di questo pomeriggio. Al Filadelfia, gli spalti gremiti di tifosi hanno incitato la squadra di Mazzarri dall’inizio alla fine.

Inoltre, da segnalare il ritorno di Armando Izzo che viene accolto tra gli applausi del pubblico. Anche Belotti rientra in gruppo, dopo aver cominciato la preparazione al fianco di Djidji in palestra. Cori di incitazione anche per Simone Zaza che dopo la fine degli allenamenti, si ferma per fare qualche autografo.