Torino, (Il Giornale) Cairo può preparare la cessione

Terremoto in casa Torino, secondo Il Giornale Urbano Cairo potrebbe mettere ordine nel gruppo e preparare la cessione, condizionale d’obbligo

Continuano le indiscrezioni (fino a questo momento solo e unicamente voci) di una possibile cessione del Torino da parte di Urbano Cairo. Dopo le novità svelate da La Stampa e legate al mondo Red Bull della scorsa settimana – prontamente, ricordiamo, smentite a gran voce dall’attuale presidente granata – anche Il Giornale torna a parlare dell’imprenditore alessandrino. Il blasonato quotidiano spiega come ci sia grande attesa per le prossime mosse del manager e che non si può escludere (il condizionale è però necessario quanto d’obbligo) che lo stesso Cairo abbia ricevuto più di una proposta. Vediamo qui un breve estratto, maggiori informazioni sul giornale.

TORINO – «Qualcuno forse immaginava che la questione potesse essere derubricata a chiacchiera, per finire nel cestino delle fake news. Ma così non è e oggi arrivano almeno due informazioni: Cairo ha ripreso a parlare con i plenipotenziari di realtà che sono interessate e potrebbero fare ingresso nel mondo dello sport; il tutto si inserirebbe in un disegno pensato per mettere ordine nelle attività di una costellazione che spazia dall’editoria al football. Si tratta ancora di Red Bull? Impossibile avere certezze, intorno al calcio c’è un grande fermento, soprattutto a livello internazionale e si moltiplicano le società di serie A che entrano nell’orbita di conglomerate straniere». Nelle settimane potrebbero arrivare nuove e più concrete informazioni.