Torino, in stand-by il rinnovo di Belotti: la richiesta del numero 9

Le trattative per il rinnovo tra Andrea Belotti e il Torino sono al momento ferme. Ecco il motivo di questa situazione

In casa Torino si attendono novità sul fronte Belotti. Il capitano granata andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ma le trattative per il rinnovo sono al momento ferme, nonostante un’offerta di 3,5 milioni di euro netti a stagione per quattro anni.

Il numero 9, infatti, vorrebbe giocare in una squadra che disputa le competizioni europee, cosa che al momento il Torino non riesce a garantirgli. Situazione che si evolverà nei prossimi mesi.