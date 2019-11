Torino-inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

L’inter prova a rispondere alla Juventus e sfida in trasferta il Torino: dove vedere la partita in tv e streaming

L’Inter di Antonio Conte prova a rispondere alla Juventus, vittoriosa sull’Atalanta, ma dovrà superare l’ostacolo del Torino di Walter Mazzarri, avversario dei nerazzurri nell’anticipo serale del sabato della 13ª giornata di Serie A. I nerazzurri inseguono i bianconeri al 2° posto con 31 punti, i granata sono undicesimi assieme all’Udinese a quota 14. Torino-Inter: la partita si giocherà sabato 23 novembre 2019 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese.

Torino-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN (Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!). Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire la gara sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN, inoltre, vedranno l’anticipo dell’11ª giornata di Serie A anche sul nuovo canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky). Per tutti gli altri clienti DAZN che avessero anche un abbonamento con Sky ci sarà comunque sempre la possibilità di vedere Torino-Inter in tv attraverso la app DAZN, presente sul decoder Sky Q. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Partecipa al Sondaggio -> Un minuto per Calcio News 24

Torino-Inter

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 23 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: DAZN – DAZN1 (canale 209 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Olimpico Grande Torino (Napoli)

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli



Le probabili formazioni

TORINO – Mazzarri ritrova a disposizione due pedine importanti come Zaza in attacco e Baselli a centrocampo: quest’ultimo dovrebbe trovar spazio dal 1′ accanto a Rincon e Meité, mentre sulle fasce a destra Ola Aina è in vantaggio su De Silvestri e a sinistra sarà confermato Ansaldi. In attacco Verdi è in vantaggio su Berenguer e sull’ex juventino per far coppia con ‘Il Gallo’ Belotti. Viste le indisponibilità di Lyanco e Bonifazi, entrambi infortunati, in difesa sarà Bremer a completare la linea a tre con Izzo e N’Koulou.

INTER – Dubbi in difesa per Conte: uno fra Bastoni o D’Ambrosio, che ha recuperato dal suo infortunio, potrebbe essere preferito a Godin, anche visto l’imminente impegno in Champions League contro lo Slavia Praga. A centrocampo a destra agirà Candreva, con Biraghi a sinistra, visto che Asamoah non ha ancora recuperato dal suo problema fisico, come del resto al centro Gagliardini e Sensi. Le mezzali saranno nuovamente Vecino e Barella, con Brozovic nel consueto ruolo di playmaker. In attacco la solita coppia composta da Lautaro Martínez e da Lukaku.



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Ola Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA