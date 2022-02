Torino, Juric ora può scegliere: la fantasia di Pjaca o la voglia di Ricci

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Torino Juric ora ha disposizione una rosa lunga e può variare molto la formazione

La stagione del Torino prosegue su una scia positiva di un decimo posto a metà classifica che lascia tranquilli. Ivan Juric, però, vuole di più e dopo il calciomercato di gennaio ha ora a disposizione una rosa che gli permette di variare molto la formazione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico granata avrebbe due strade da percorrere. Quella con la trequarti tutta croata, formata da Brekalo e i lampi di Pjaca e con l’arretramento di Pobega in mediana. Se quest’ultimo, invece, dovesse essere avanzato dietro la punta, ecco la soluzione Ricci regista che scalpita dopo l’arrivo al Torino. Tante possibilità per Juric, che ora ha l’imbarazzo della scelta.