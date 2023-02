Torino, Juric ritrova Aina e quel dato porta fortuna contro l’Udinese

Ivan Juric sta preparando la sfida all’Udinese del prossimo weekend e ha ritrovato Ola Aina, che contro i bianconeri ha segnato gli unici due gol in Italia

Ivan Juric, allenatore del Torino, sta preparando la sfida all’Udinese del prossimo weekend e ha ritrovato Ola Aina, che contro i bianconeri ha segnato gli unici due gol in Italia.

Una sorta di portafortuna per l’esterno che ha nell’Udinese la sua unica vittima in Serie A. Un dato curioso e su cui Juric punterà per far valere ancora la sua supremazia dopo la vittoria dell’andata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.