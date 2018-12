Torino-Juventus highlights e gol: le azioni salienti del Derby della Mole, valido per la 16ª giornata della Serie A 2018/2019

Torino-Juventus highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 16° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena il Derby della Mole numero 197 della storia. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento da periodi positivi: i granata di Walter Mazzarri, sesti in classifica con 22 punti, sono reduci dal pareggio in casa del Milan e puntano a mantenersi in zona europea; la Juve di Massimiliano Allegri (prima con 43 punti e unica squadra ancora imbattuta), dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, vuole rafforzare il primato in classifica.

I precedenti totali in Serie A tra Toro e Juve sono 146: bilancio di 35 vittorie granata, 42 pareggi e 69 successi bianconeri. Nella scorsa stagione, la Juve vinse sia il derby giocato in casa (4-0) che quello disputato nel girone di ritorno (0-1 all’Olimpico Grande Torino). Alla squadra granata, la vittoria nel Derby della Mole manca dall’aprile 2015 (2-1). Ecco i gol e gli highlights di Torino-Juventus: