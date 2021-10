Calciomercato Torino, torna nel mirino Krunic del Milan

Il Torino, se il Milan dovesse uscire dalle coppe europee, sarebbe pronto a un altro assalto per Krunic nel prossimo calciomercato

Certi obiettivi di calciomercato non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, come il caso di Krunic e il Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport i granata sarebbero pronti a tornare all’assalto per il centrocampista del Milan.

Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, l’assalto avverebbe nella prossima sessione di mercato se i rossoneri dovessero uscire dalle coppe europee. In quel caso la squadra di Pioli avrebbe troppi interpreti a metà campo e così il Torino potrebbe riprovarci per l’ex Empoli.