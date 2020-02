Torino, l’agente di Edera: «Con Longo più minuti e più fiducia»

Torino, l’agente di Edera: «Longo sta dimostrando di vederlo di più: ora gli servono minutaggio e fiducia»

L’arrivo di Longo sulla panchina del Torino ha rimesso in discussione tutte le gerarchie. E così, da Lyanco in difesa ad Edera in attacco, c’è chi ha ritrovato spazio dopo mesi nel dimenticatoio. E proprio l’agente dell’attaccante canterano ha commentato la situazione in casa granata.

«Mi auguro che Edera possa aumentare il proprio minutaggio, perché è un grande calciatore – ha spiegato a Radio Marte -. Longo sta dimostrando di vederlo di più e gli sta dando fiducia. Spero che continui su questa strada: un calciatore più gioca e più acquisisce fiducia, l’ha dimostrato anche Insigne a Napoli. La stagione? E’ un’annata un po’ nera per il Torino, che sta disputando un bruttissimo campionato. Speriamo che si riprenda, perché è una squadra con dei valori, ma non credo che il problema fosse Mazzarri».