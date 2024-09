Torino Lazio è il prossimo match di Serie A, euforia alle stelle al Grande Torino, il dato sui biglietti venduti e il ‘caso’ degli ultras nel settore ospiti

Il conto alla rovescia è cominciato, tra all’incirca tre giorni ed una manciata d’ore i riflettori dello Stadio Olimpico Grande Torino si accenderanno in occasione di Torino Lazio. Alle 12e30 di domenica 29 agosto, il club capitolino farà infatti tappa nel capoluogo piemontese per una sfida che si preannuncia entusiasmante quanto ricca di colpi di scena. Basti pensare come a sfidarsi siano (attualmente) la prima e l’ottava forza del campionato di Serie A. Divise però – al netto delle prime cinque giornate – da appena quattro punti in classifica.

Lo sanno bene i tifosi di fede granata, pronti ad assiepare in massa le tribune dell’impianto sportivo, per godersi in prima fila l’incontro tra i ragazzi di Paolo Vanoli e quelli allenati da Marco Baroni. A dire il vero, anche in occasione di Torino Lazio il Grande Torino si prepara ad accogliere un bacino d’utenza di assoluto rispetto. Salvo colpi di scena domenica verrà bissato il risultato – relativo agli spettatori presenti appunto – confezionato nell’ultima gara casalinga col Lecce. In quell’occasione furono infatti 24’000 i biglietti venduti, ma con i biancocelesti non è da escludere che venga raggiunta la quota dei 25’000.

Già esaurita la Curva Maratona: il cuore pulsante del tifo di fede sabauda. In rapida diminuzione i tagliandi disponibili nel settore distinti e nella tribuna antistante. Disponibilità maggiore (almeno per il momento) invece in Curva Primavera. Discorso diametralmente opposto infine per quanto concerne lo spicchio dedicato ai sostenitori ospiti. Gli ultras della Lazio non saranno presenti nello settore a loro dedicato.

«Non andremo a Torino né contro il Torino né contro la Juve. Nella città lì si è creato un ambiente che non ci permettono di tifare Lazio» si legge in una nota diffusa dalla tifoseria organizzata. E ancora: «Soprattutto a causa di problemi della questura e degli stuart, in particolare della Juve». Spazio quindi alle famiglie e ai singoli tifosi, che a dire il vero hanno già strappato un discreto numero dei biglietti acquistabili. Insomma, la cornice di pubblico per Torino Lazio non mancherà di certo e il colpo d’occhio allo Stadio sarà notevole.