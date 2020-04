Torino: le enormi difficoltà offensive dei granata

Il Torino di Longo ha difficoltà offensive enormi. I granata sono la squadra della Serie A che crea meno occasioni da rete

Anche l’anno scorso, il Torino di Mazzarri non si distingueva certo per l’elevata mole offensive. Era la tredicesima squadra della Serie A per Expected Goals totali: i granata si distinguevano soprattutto per la solidità difensiva.

I numeri del Toro sono però crollati nel corso di questa annata. La formazione piemontese è per distacco quella che crea meno in Italia: solo 25.69 di Expected Goals, il dato più basso del campionato. Lo stop del calcio è arrivato nel momento peggiore dei granata, che si trovavano in una situazione molto complessa.