Torino, Mazzarri con la carta Iago Falque: «Ci sarà utile»

Torino, Mazzarri aspetta la ripresa definitiva di Iago Falque: «È in crescita, ma ha pochi minuti sulle gambe. Lo tengo in considerazione»

«È in grande ripresa, lui ha meno minuti degli altri sulle gambe. Da ora in poi è da tenere in considerazione, non solo per questa partita ma anche e sopratutto per le prossime». Così Walter Mazzarri in conferenza stampa su Iago Falque, giocatore del Torino su cui il tecnico non ha potuto far affidamento negli ultimi due mesi, a partire dalla primissima uscita granata contro il Debrecen ad Alessandria.

Un processo di rientro lungo e faticoso per lo spagnolo, passato anche da un’uscita con la Primavera di Sesia. Test utile, ovviamente, a ritrovare lo smalto e la lucidità perse a causa del problema fisico. Col Milan è arrivata la sua prima convocazione in campionato, confermata a rigor di logica per l’imminente partita contro il Parma. Mazzarri può esserne contento: «È in miglioramento, il suo infortunio nel suo momento migliore ci ha portato problemi negli altri reparti».

Col suo rientro a pieni giri, partita dopo partita, non possono che aprirsi ulteriori strade tattiche per l’allenatore granata. Zaza e Belotti sembrano una certezza, Verdi è all’interno di un processo di inserimento, Berenguer è in piena fase di crescita. In questo contesto l’ex Roma non può che calzare a pennello, per dare al tecnico una soluzione sicura in modo da poter regalare più tempo a coloro ancora in cerca di miglioramento.