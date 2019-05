Torino, Mazzarri è positivo: «Stagione che dà consapevolezza» – VIDEO

A Empoli si è ufficialmente spento il sogno Europa League per il Torino. Mazzarri: «Campionato utile per avere più consapevolezza»

Un sogno accarezzato, quello del Torino, svanito sul più bello. L’Europa è stata quest’anno davvero vicina, e non verrà raggiunta per un soffio. Decisiva la sconfitta netta rimediata a Empoli, l’unico vero black-out granata degli ultimi mesi. Mazzarri elogia comunque i suoi: «Questo sogno a inizio campionato non era previsto, nessuno aveva mai parlato di determinati obiettivi».

Il tecnico ha la capacità di guardare il bicchiere mezzo pieno in vista della prossima annata: «Il campionato è stato sopra le righe, deve far sì che l’anno prossimo si parta con altre consapevolezze». Il Toro chiuderà domenica davanti ai suoi tifosi. Categorico Mazzarri in questo caso: «Non voglio una sconfitta».