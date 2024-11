Torino Monza LIVE: cronaca e diretta match Serie A

Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 13ª giornata di Serie A tra Torino Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Vediamo la cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Torino Monza, match valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

🔴1′ Iniziata Torino Monza

4′ – Clima surreale allo Stadio Olimpico Grande Torino. La Curva Maratona – in protesta contro il presidente Cairo – entrerà solo nel secondo tempo

14′ – Occasione Torino! Lazaro batte (e bene) il calcio d’angolo. Arriva Coco che incorna di testa, salva tutti Marì con il ginocchio

20′ – Altra occasione Torino. Questa volta ci prova Adams! Vlasic caparbio ‘scippa’ il pallone a Bianco e serve Adams. La conclusione del bomber di Vanoli viene però murata

25′ -Occasione anche per il Monza: Bianco spazza in mezzo a trovare la ‘testa’ di Djuric. Il roccioso attaccante ci prova, Milinkovic Savic blocca sicuro

30′ – Partita che non decolla: tanti errori delle due squadre, che palesano evidenti limiti tecnici. Ne risente lo spettacolo mentre alla mezz’ora di gioco sono ancora zero le opportunità di gioco veramente create

35′ – Tanto agonismo in campo: le due compagini non disdegnano il gioco duro, figlio di un match che come anticipato non diverte gli spettatori presenti al Grande Torino. Partita maschia, ruvida, ma poco entusiasmante

40′ – Il Toro ci prova: i padroni di casa sembrano ora inistere con maggiore intesità rispetto ai rivali brianzoli. Spesso e volentieri però la manovra risulta inconcludente quanto sterile

45′ – Fine primo tempo: Torino Monza 0-0

45′ – Fischi al Grande Torino: con la Curva Maratona ancora fuori dall’impianto la restante parte degli spettatori ha contestato e protestato (oltre che con la dirgenza) anche coi giocatori in campo al duplice fischio

🔴45′ – Inizia il secondo tempo: Torino Monza 1-1

48′ – Rientra la curva Maratona. Gli ultras granata sono tornati ai loro posti per questo inizio di secondo tempo

55′ – Secondo tempo che sembra (almeno per il momento) la copia del primo. Il Toro prova a mantenere il pallino del gioco ma non riesce a sfundare la ben organizzata linea difensiva del Monza

59 – GOL DEL TORINO: la sblocca Masina. Cross a rientrare dalla lunga distanza di Lazaro. Arriva prima di tutti Masina che (altissimo) salta e da due passi dalla porta occupata da Turati incorna in rete

60′ – La rete di Masina riaccende il match: dopo quasi un’ora di gioco tutt’altro che da incorniciare ora sembra essersi sbloccata la sfida del Grande Torino. Esultanza rabbiosa della panchina sabauda. Il Monza prova a riorganizzarsi

63′ – GOL DEL MONZA: la pareggia subito Djuric su un’azione che sembra la fotocopia di quella che ha portato alla prima marcatura dei padroni di casa. Walukiewicz crossa da calcio d’angolo, arriva prima di tutti la punta di Nesta ad impattare il pallone dietro le spalle di Milinkovic

67′ – Cambi in arrivo: i tecnici mandano a scaldare le rispettive panchine. A breve vedremo delle sostituzioni

68′ – Cambio Monza: entra Vignato, lascia il campo Maldini

71′ – Cambio Torino: entrano Njie e Vojvoda, fuori Lazaro e Vlasic

75′ – Grande azione di Njie: il neo entrato delizia il Grande Torino con un dribbling a centro campo. Ne fa fuori 1, 2, 3 e poi sul più bello perde l’opportunità

77′ – OCCASIONE TORINO: il Toro ora ci crede e prova il tutto per tutto. Al termine di una serie di rimpalli in area ci prova anche Walukiewicz che dal limite dei 16 metri colpisce al volo e per questione di centimetri non prende il bersaglio pieno

86′ – Ora è solo il Toro a fare la partita: affidandosi alle galoppate del più fresco Njie i sabaudi tentano di sfondare il reticolo di uomini (tutti dietro la linea della palla) ben organizzato da Nesta. Tengono botta i brianzoli

88′ – Cambio Monza: esce Mota per Caprari

TORINO MONZA LIVE 1-1

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Walukiewicz, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Maripan, Dembele, Sosa, Vojvoda, Tameze, Ciammaglichella, Linetty, Njie.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Sensi, Birindelli, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Postiglione, Colombo, Vignato, Ciurria.