Torino-Monza, probabili formazioni: le scelte di Juric e Palladino

Torino-Monza è il prossimo incontro di Serie A, le probabili formazioni e come arrivano le due squadre al match valido per la 30° giornata

Ultima partita del mese per Torino e Monza. Sabato 30 marzo 2023 granata e brianzoli si ritroveranno sul campo dello Stadio Olimpico Grande Torino, pronte a contendersi il match valido per la giornata numero 30 di Serie A. Una partita dai molteplici risvolti e spunti di riflessione e che Ivan Juric e Raffele Palladino hanno avuto modo di preparare nei minimi dettagli. La sosta nazionali ha di fato permesso ai due strateghi di studiare attentamente l’avversario e dal momento che la posta in palio è per altro altissima (sia per lo scacchiere piemontese che quello lombardo), la parola d’ordine nel capoluogo sabaudo sarà: vietato fallire.

A tal proposito la classifica parla chiaro: 41 il Torino, 42 il Monza: una sola lunghezza divide attualmente le due squadre (rispettivamente al decimo e all’ultimo posto del tabellone) parliamo del fanalino di coda del bel fornito manipolo di scuderie attualmente in corsa per una posizione europea e che verosimilmente sarà impegnato in una lotta all’ultimo punto fino al naturale tramonto del campionato. Per quanto concerne le probabili formazioni invece, non sono a dire il vero molti i puti interrogativi albergati dai due allenatori.

Palladino non potrà contare su Bondo, complice lo stop di una giornata imposta dal giudice sportivo. Sempre a centrocampo torna invece a disposizione Gagliardini, mentre rimane tutto da valutare il recupero di Danilo D’Ambrosio. Ecco dunque che Birindelli, Izzo, Marì e Carboni andranno a posizionarsi davanti alla porta difesa da Di Gregorio, con Pessina e il già citato Gagliardini in mediana e il tridente Colpani, Maldini (reduce dal gol vittoria contro il Cagliari) e Mota ad agire alle spalle di Djuric.

Lato Torino invece, non ci saranno come noto Koffi Djidji e Ivan Ilic al di là del lungodegente Perr Schuurs. Notizie più che confortanti arrivano poi da Raul Bellanova, reduce da un fastidio muscolare dopo gli impegni in Nazionale, ma che non dovrebbe impedirgli di scendere ugualmente sul rettangolo verde di gioco. Insomma, eccezion fatta per alcuni dei propri interpreti Ivan Juric ha tutte le carte in regolare per puntellare una formazione di tutto rispetto. Il tandem Zapata-Sanabria – il paraguaiano torna titolare – sarà supportato da Vlasic nel ruolo di trequartista. Rodriguez e lo stesso Bellanova sugli esterni con Ricci e Gineitis (quest’ultimo in vantaggio su Linetty) al centro. In difesa terzetto decisamente inedito composto da Vojvoda, Buongiorno e Masina.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore Juric.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. Allenatore Palladino.