Torino Napoli, Mazzarri alla vigilia tesse le lodi su Iago: «Non ha ancora i 90′ nelle gambe, ma a gara in corso può fare la differenza»

Mazzarri, alla vigilia dell’esigente impegno casalingo contro il Napoli, non si sbilancia sulla formazione anti-azzurri. Ma focalizza l’attenzione su Iago, ormai recuperato dal lungo infortunio.

«Stiamo lavorando sui recenti infortunati per metterli in condizione: Iago per primo si è allenato bene per ritrovare la condizione – le sue parole in conferenza stampa –. Ora è più brillante, ma non ha ancora minutaggio per partire titolare: a gara in corso però può fare la differenza».