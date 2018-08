Niang potrebbe lasciare il Torino a breve. Il Leganes propone il prestito con obbligo di riscatto ma sul giocatore ci sarebbe anche la Lokomotiv Mosca

Il calciomercato in Italia si è concluso ufficialmente venerdì scorso ma non alle cessioni. Il Torino con l’arrivo in extremis di Simone Zaza ha una discreta abbondanza in attacco e per questo qualcuno potrebbe essere sacrificato da qui al 31 agosto, giornata in cui si chiuderanno le contrattazioni nei più importanti campionati europei. Tra i possibili partenti c’è M’Baye Niang, che i granata hanno riscattato dal Milan per circa 15 milioni di euro. Il giocatore ha disputato un discreto Mondiale 2018 con la maglia del Senegal e da tempo avrebbe chiesto la cessione. Il problema è che al Torino non è ancora pervenuta l’offerta giusta.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Bordeaux e Marsiglia si sarebbero mosse per Niang con la formula del prestito. Il Leganes invece avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe a fronte di un certo numero di presenze. La stessa offerta sarebbe arrivata anche dal Real Betis ma al momento la squadra più vicina ad acquistare il cartellino di Niang sarebbe la Lokomotiv Mosca. Il Torino potrebbe anche perdere Iago Falque, che dopo la sconfitta con la Roma ha mostrato un certo malcontento. Sullo spagnolo ci sarebbe l’interesse del Siviglia.