Torino, Nkoulou non va nemmeno in panchina: addio vicino?

Niente Sassuolo per Nkoulou: rottura tra il giocatore e il Torino. Il giocatore non sarà in panchina contro i neroverdi

Nicolas Nkoulou sembra sempre più vicino a dire addio al Torino. Il difensore ivoriano non è nemmeno in panchina per la sfida casalinga contro il Sassuolo di De Zerbi.

Si attendono novità in casa granata, con il destino del giocatore che sembra legato anche all’esito dell’incrocio in Europa League contro il Wolverhampton. Sky Sport fa sapere che Mazzarri avrebbe escluso Nkoulou perché apparso piuttosto appannato.