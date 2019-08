Toro, senza Europa League Nkoulou potrebbe partire

Un’eliminazione in Europa può modificare il mercato del Toro negli ultimi giorni, e aprire a cessioni di pedine importanti quali Nkoulou

Meno di dieci giorni alla fine del mercato, e la sconfitta con il Wolverhampton potrebbe cambiare decisamente le strategie del Toro, mettendo in bilico il destino di cardini per Mazzarri quali Nkoulou. Un mancato accesso alla fase a gironi di Europa League rischia infatti di incidere in maniera determinante sulla stagione granata, non solo economicamente. Dopo la sconfitta con i Wolves, lo stesso presidente Cairo ha fatto il punto sul mercato, senza escludere partenze dell’ultim’ora. «Il mio obiettivo è di tenere tutti i giocatori migliori – ha dichiarato l’editore alessandrino – dopo vedremo cosa offrirà il mercato nelle ultime ore. Poi devi vedere se tutti sono felici di rimanere».

Parole che lasciano presagire colpi delle ultime ore, se in Inghilterra Belotti e compagni non faranno un’impresa incredibile. Il reparto in cui c’è più abbondanza è quello arretrato, e un’eventuale eliminazione potrebbe rilanciare Bonifazi e Lyanco. I giocatori con maggiore mercato sono Izzo e Nkoulou, ma se il napoletano ha appena rinnovato il contratto, lo stesso non può dirsi del camerunese. Il giorno dopo la sconfitta con gli inglesi il procuratore di Nkoulou ha contattato la società, e il destino del centrale sembra sempre più lontano da Torino.

La Roma è infatti tornata alla carica, offrendo al difensore africano un ricco contratto. Il Toro potrebbe cederlo, affidandosi ai suoi giovani in rampa di lancio e mettendo a segno una ricca plus valenza. Arrivato due stagioni fa a 4 milioni, ora il valore di Nkoulou a bilancio è praticamente 0, e la società lo valuta circa 20 milioni. A determinare la cessione sarebbe poi la volontà del giocatore, desideroso di guadagnare di più e soprattutto di un progetto più ambizioso. Per ora c’è grande distanza tra domanda e offerta, perché la Roma vuole un prestito a 5 milioni con riscatto non obbligatorio di altri 15. A sbloccare l’operazione potrebbero essere alcune contropartite, come Diego Perotti o il giovane Riccardi.