Torino: l’obiettivo principale per la difesa rimane Juan Jesus

Il club piemontese rimane in pressing sul difensore della Roma, Juan Jesus che rimane il primo obiettivo per rinforzare la difesa.

Il Torino vuole rafforzare il reparto difensivo della rosa in mano al mister Walter Mazzarri. Il sogno della società granata, che sta valutando diversi profili, si chiama Juan Jesus, difensore brasiliano attualmente della Roma. Il Torino è da tempo in pressing sul giocatore che è nel mirino di numerose società: Porto, Besiktas e Marsiglia. Oltre alla concorrenza di molti club, la dirigenza granata dovrà convincere il brasiliano che più volte ha ribadito la volontà di voler rimanere nella Capitale. Juan Jesus è il profilo migliore secondo lo stesso Mazzarri che lo ha allenato ai tempi dell’Inter e da quanto riportato dagli ultimi rumors di mercato, il Torino avrebbe fatto dei passi avanti nella trattativa che appare, però, non ancora vicina alla conclusione.