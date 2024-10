Torino, obiettivo Simeone del Napoli per l'attacco

Il Torino è alla ricerca di un attaccante dopo il grave infortunio di Duvan Zapata: si pensa al centravanti argentino

Inutile girarci attorno, l’infortunio di Duvan Zapata ha complicato enormemente i piani del Torino. Sarà duro compito di Vanoli sopperire alla mancanza del bomber nonché capitano dei granata per praticamente tutta la stagione.

La rottura del crociato contro l’Inter è stata una pessima notizia sia naturalmente per il colombiano ma anche per la società piemontese che ora è obbligata, con l’inizio del calciomercato di riparazione a gennaio, a cercare un sostituto.

Come riporta Tuttosport, il nome in questione potrebbe essere quello di Giovanni Simeone. Il Napoli però è stato chiaro, chiudendo al prestito e aspettandosi 15 milioni per lasciar andare il proprio centravanti di riserva.

Una cifra altissima per un Toro che come sottolinea il quotidiano piemontese è a corto di budget. Cairo infatti non chiarisce le sue intenzione e dunque al momento Vagnati dovrà lavorare tra prestiti e occasioni.