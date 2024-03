Torino, Pinzolo sarà ancora granata: date e amichevoli del ritiro

E alla fine si andrà incontro ad un Pinzolo bis in casa Torino. I granata stanno in questi giorni ultimando i preparativi in previsione del prossimo ritiro estivo e con ogni probabilità sarà la località che trova ubicazione nel Trentino ad ospitare la compagine sabauda. Secondo quanto riportato da La Stampa infatti, Alessandro Buongiorno e compagni dovrebbero far le valigie verso l’alta montagna per il soggiorno (indicativamente) in programma tra il 17 ed il 27 luglio 2024. Per conoscere l’ufficialità delle date però, sarà necessario attendere ancora una manciata di settimane.

Una scelta, quella di Pinzolo, che arriva in seguito all’esperienza maturata nel 2023, quando il Torino – dopo una breve parentesi in Austria nel ‘22 e Valgardena nel ‘21 – dispose di cambiare aria ai margini di otto anni consecutivi di preparazioni estive andate in scena tra i campi di calcio di Bormio come palcoscenico. Una decisione che conferma in ogni caso la tradizione granata nel voler optare per destinazioni montane, dove rifugiarsi dall’afa e il trambusto cittadino per inaugurare le stagioni sportive nei mesi più caldi dell’anno.

Auspicabile credere che il Torino (oltre i quotidiani allenamenti tra prato e palestra) sarà protagonista di almeno due amichevoli proprio nel centro sportivo di Pinzolo. Se nel ‘23 toccò a Feralpisalò e Modena affrontare la selezione piemontese, anche in questo caso scarseggiano per ora novità sulle papabili antagoniste.

Quel che pare altamente più probabile invece, sarebbe l’interesse nel far viaggiare la Primavera del Filadelfia insieme alla Prima squadra. In tal caso si tratterebbe di un’opportunità inedita per il club, che da un lato permetterebbe ai più giovani di crescere e confrontarsi al fianco dei campioni di Ivan Juric (la cui presenza resta peraltro tutt’altro che scontata). E dall’altro, all’alto comando granata di ritagliare maggior attenzione verso la propria cantera. Non ci resta che attendere gli ultimi tasselli quindi, e poi Val Rendena e Pinzolo attenderanno ufficialmente il Torino.