Torino, presentazione Bava e Moretti sul palco di Bormio

A Torino, sul palco di Bormio, sono stati presentati i nuovi dirigenti, Bava e Moretti: le immagini dal ritiro granata

A Bormio, dove il Torino sta svolgendo il ritiro pre stagionale, è in corso la presentazione della nuova squadra per la stagione 2019/2020. Sul palco la dirigenza al completo: presentati ai tifosi le nuove entrate, Bava e Moretti.

Il nuovo dirigente sportivo e il neo-collaboratore tecnico societario sono saliti sul palco per le presentazioni ufficiali: per loro inizia l’esperienza in granata.